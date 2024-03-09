Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni işi ortaya çıktı! En yakın arkadaşı Sevim Alan’dan öğrenildi

Sosyal medya hesabından her gün şatafatlı paylaşımlar yapan Dilan Polat kara para aklama, bahis ve vergi kaçakçılığı iddialarının ardından eşi ve kardeşiyle birlikte gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Saçlarına dolardan taçlar yapıp, “1 günde 750 bin lira alışverişe harcıyorum” diye katıldığı televizyon programlarında konuşan Dilan Polat, avukatıyla yaptığı görüşmelerde cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu söylemişti.

BONCUKLARDAN SÜS YAPIYOR

Dilan Polat’ın cezaevinde boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladığı öğrenildi.

Yaptığı boncuk süslerinden birini de sık sık cezaevinden takipçilerine haber ileten yakın arkadaşı Sevim Alan'a hediye etti.

Sevim Alan daha önce Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın." şeklinde ateş püskürmüştü.