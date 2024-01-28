Anne adayları implant yaptırabilir mi

Hamilelikte diş sağlığına dikkat etmek, hem anne hem de bebek için önemlidir. Ancak hamilelik döneminde implant tedavisi yaptırmak, bazı riskler taşımaktadır. Peki hamilelikte implant tedavisi uygun mu?

HAMİLELİKTE İMPLANT TEDAVİSİ UYGUN MU?

İşte hamilelikte implant tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler:

İmplant Nedir?:

İmplant, eksik dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplantlar, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan doğal dişlere en yakın seçenektir. İmplant tedavisi, cerrahi bir işlem gerektirir ve genellikle lokal anestezi altında yapılır.

Hamilelikte İmplant Tedavisi Neden Riskli?:

Hamilelik döneminde implant tedavisi yaptırmak, hem annenin hem de bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Bunun nedenleri şunlardır:

İmplant tedavisi öncesi ve sonrası röntgen çekilmesi gerekir. Röntgen, ultraviyole ışınları yaydığı için, hamilelikte röntgen çekilmesi bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

İmplant tedavisi sırasında anestezi uygulanması gerekir. Anestezi, annenin vücuduna girdiği gibi bebeğin vücuduna da girer. Bu da bebeğin sinir sistemi ve organlarını zarar verebilir.

İmplant tedavisi sonrasında ilaç kullanılması gerekir. İlaçlar, hamilelikte kullanılmaması gereken maddeler içerebilir. Bu da bebeğin gelişimini ve sağlığını bozabilir.

HAMİLELİKTE İMPLANT TEDAVİSİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?:



Hamilelikte implant tedavisi yapılması, genellikle önerilmez. Ancak bazı durumlarda, acil bir ihtiyaç varsa, implant tedavisi yapılabilir. Bu durumlarda, implant tedavisi hamileliğin ikinci trimesterinde, yani 4. ve 6. aylar arasında yapılmalıdır. Çünkü bu dönemde, bebeğin organ gelişimi tamamlanmış ve annenin hormon seviyeleri dengelenmiştir. Ancak yine de implant tedavisi yapılacaksa, doktorun onayı ve gözetimi altında yapılmalıdır.

HAMİLELİKTE İMPLANT TEDAVİSİ NASIL ÖNLENİR?:

Hamilelikte implant tedavisi yapılmasını önlemenin en iyi yolu, hamilelik öncesinde diş sağlığına dikkat etmektir. Hamilelik planlayan kadınların, diş hekimine giderek, dişlerinin ve diş etlerinin kontrolünü yaptırmaları, eksik veya çürük dişlerini tedavi ettirmeleri, diş temizliği ve bakımını yapmaları gerekir. Hamilelik döneminde ise, diş sağlığını korumak için, düzenli olarak diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, bol su içmek, diş eti kanaması veya iltihabı gibi sorunlarda doktora başvurmak gerekir.

Hamilelikte implant tedavisi, hem anne hem de bebek için riskli bir işlemdir. Bu nedenle, hamilelik döneminde implant tedavisi yaptırmaktan kaçınılmalı, diş sağlığına özen gösterilmelidir. Hamilelik öncesinde ve sonrasında implant tedavisi yaptırmak isteyenler, doktorlarına danışarak, uygun zaman ve koşullarda tedavi olabilirler.