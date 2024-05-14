Trabzon’da öğrenciler 'çanta yok günü' düzenledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon’da öğrenciler 'çanta yok günü' düzenledi
Trabzon’da öğrenciler, "çanta yok günü"nde okula kitaplarını getirmek için yaratıcı çözümler buldu. Yoğurt kovasından yastık kılıfına kadar çeşitli eşyaları kullanan öğrencilerin bu eğlenceli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzon’da bir grup öğrenci, belirledikleri “No Bag Day (çanta yok günü)” etkinliği kapsamında okula sırt çantası getirmeyerek sosyal medyada viral oldular. Öğrenciler, kitaplarını ve okul malzemelerini taşımak için alışılmışın dışında yöntemler tercih ederek, eğlenceli ve yaratıcı çözümler buldular.

Görüntülerde, öğrencilerin kitaplarını yoğurt kovası, paspas kovası, yastık kılıfı gibi çeşitli nesnelerin içine koyarak sınıfa girdikleri görülüyor. Bu alışılmadık ve esprili çözümler, izleyenlerin beğenisini topladı. Okulun koridorları, adeta bir moda podyumuna dönüşerek renkli görüntülere sahne oldu

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır Spor
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar Dünya
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu
Kurban bedelleri belli oldu Ekonomi
Kurban bedelleri belli oldu
Halil Umut Meler derbide yok Spor
Halil Umut Meler derbide yok
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü Video
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı Yerel Haberler
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı