Trabzon’da öğrenciler 'çanta yok günü' düzenledi

Trabzon’da bir grup öğrenci, belirledikleri “No Bag Day (çanta yok günü)” etkinliği kapsamında okula sırt çantası getirmeyerek sosyal medyada viral oldular. Öğrenciler, kitaplarını ve okul malzemelerini taşımak için alışılmışın dışında yöntemler tercih ederek, eğlenceli ve yaratıcı çözümler buldular.

Görüntülerde, öğrencilerin kitaplarını yoğurt kovası, paspas kovası, yastık kılıfı gibi çeşitli nesnelerin içine koyarak sınıfa girdikleri görülüyor. Bu alışılmadık ve esprili çözümler, izleyenlerin beğenisini topladı. Okulun koridorları, adeta bir moda podyumuna dönüşerek renkli görüntülere sahne oldu