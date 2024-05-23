Anne ördek ve 10 yavrusu Kars Çayı'na bırakıldı

Kaynak: İHA
Anne ördek ve 10 yavrusu Kars Çayı'na bırakıldı

Kars Atletizm Pisti’nde bulunan anne ördek ve 10 yavrusu, rutin tedavilerinin ardından Kars Çayı’na salındı.

Kars’ta Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde rutin tedavileri tamamlanan anne ördek ve 10 yavrusu, doğal ortamlarına geri döndü. DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dereiçi bölgesine getirilen ördek ailesi, Kars Çayı’nın sazlık alanında doğaya salındı.

Kars Atletizm Pisti’ndeki sulak alanda bulunan ve yavrularını çıkaran anne ördek, yavrularıyla birlikte merkezde uzman veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavi ve kontrollerinin ardından doğaya salınan anne ördek ve yavrularının suya kavuşma anı kameralara yansıdı.

Doğal ortamlarına bırakılan anne ördek ve yavruları, Kars Çayı’nın serin sularında yüzerek yeni yuvalarına alışmaya başladı. DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ördeğin yavrularını Dereiçi bölgesinde güvenli bir şekilde büyüteceğini belirtti.

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