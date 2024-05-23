Kargo çalışanlarının paketleri attığı görüntüler tepki çekti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Sürat Kargo şubesinde çalışanların paket ayrıştırma şekli, vatandaşların tepkisini çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kargo çalışanlarının paketlenmiş eşyaları açık bir alana döküp fırlatarak ayrıştırdığı görülüyor. Bu durum, kargo gönderilerinin güvenliği konusunda endişe yarattı.

Görüntüleri çeken vatandaş, bu durumun 5-6 aydır yaşandığını belirterek “Kargo çalışanları günlük Batıkent Mahallesi atılan eşyalar kırılan kırılmayan umurlarında değil, bakın. Ve biz kırılan kargo gönderdiğimizde, ekstradan alınan para. Kardeşim, madem bu işi yapmayı sevmiyorsan yapma; seven var, yapabilecek insan var. Bakın, gördünüz mü? Her gün aynı manzara kargo çalışanları” duruma tepki gösterdi.