Anne ve kızı arabayla takip edip dehşeti yaşattılar. Olay sonrası karar 

Burdur’da temizlik yapmak için kızı ve kızının arkadaşlarıyla gittiği iş yerinde, kızının arkadaşının halası olduğu iddia edilen Ş.A. tarafından hakarete uğrayan, daha sonra iş çıkışında kızı ile birlikte eve giderken Ş.A. ve E.B. tarafından araç ile takip edilip sokak ortasında darbedilen Gülbiye Cesuroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

29 Aralık 2022 tarihinde Burdur Adliyesinde görülen davada, Gülbiye Cesuroğlu için 5 ay süre ile koruma kararı çıkarıldı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA BİRİ BENİ TAKİP EDİYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Gülbiye Cesuroğlu, "Bir ay önce sokağımızda bir darp olayı geçti başımdan. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme tarafından 5 ay süre ile koruma kararı çıktı. Ama darp sonrası ağrılarım devam ediyor. Ameliyat olmam gerekiyor. İşe hala başlayamadım. Dışarı çıktığım zaman psikolojik olarak biri beni takip ediyormuş gibi geliyor, araçlar takip ediyormuş gibi hissediyorum. Psikiyatri doktoruna gittim.

Takviye ilaç ekledi ilaçlarımın arasına. Psikolojim çok bozuk, sağlık problemlerim iyice arttı. Soruşturma devam ediyor, artık gerekenin yapılmasını, adaletin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi. Ayrıca kızının da sağlık problemi çektiğini belirten Cesuroğlu, "Kızım üniversite okuyor. Onun da darptan sonra burnunda ve ağzında problemler var. Burnunda ağrı olduğunu söylüyor sürekli. O akşam şahıs vurduğunda burun ve ağız kanamasıyla acile gitmiştik. Onun da sağlık problemleri devam ediyor, tekrar doktora gideceğiz" diye konuştu.(AA)

