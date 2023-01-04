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Hastanede skandal olay: Fişi çekildi, beyni olmadan defnedildi

Almanya'da geçen yıl koronavirüs tedavisi gören Hilal K.'nin bağlı olduğu solunum cihazının sesinden rahatsız olan odadaki diğer hasta, fişi çekerek Hilal K.'nin ölümüne neden oldu. Fişi çeken hastanın Türk olduğu olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından annesini kaybeden Saadet Ö. cenazeyi hastaneden beyni olmadan teslim aldıklarını açıkladı. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:05
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Hastanede skandal olay: Fişi çekildi, beyni olmadan defnedildi

Hastanede skandal olay: Fişi çekildi, beyni olmadan defnedildi
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Almanya'nın Mannheim kentinde geçtiğimiz sene kasım ayında Covid-19 tedavisi gören Hilal K., aynı koğuşta kaldığı diğer bir hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olması nedeniyle cihazın fişini çekmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Mannheim Diakonie Hastanesi’nde yaşanan olayda 79 yaşındaki Hilal K.’nın ölümüne neden olan hastanın da Hatun C. adlı Türk hasta olduğu ortaya çıktı.

"NASIL YAPABİLDİĞİNİ ANLAMIYORUM"

Saadet Ö. yaptığı açıklamada, “Annem kalp çarpıntısı ve kansızlık teşhisi konulduktan sonra bir haftadır hastanedeydi. Klinikte bulunduğu sırada kendisine Covid-19 bulaştı. Covid-19 koğuşuna götürüldüğünde zaten oksijen makinesine bağlıydı. Öldüğü gün akşam 19.00’a kadar yanındaydım ve çok yorgundu, çoğu zaman uyuyordu. Annemin hayata döndürülmesi gerekiyordu. Anneme bunu nasıl yapabildiğini anlamıyorum" dedi.

BEYNİ OLMADAN DEFNEDİLDİ

Saadet Ö. ayrıca, annesinin cenazesini hastaneden beyni olmadan teslim aldıklarını açıkladı. Cenazenin defin işlemini bu şekilde yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Saadet Ö., hastane yönetiminin kendilerine haber vermediğini ve izin almadığını belirtti.

DAHA ÖNCE UYARILMIŞ

Saadet Ö., gittikten kısa bir süre sonra Hatun C., uykusunu böldüğü için yataktan kalkarak Hilal K.’nın bağlı olduğu solunum cihazını kapattığı ve hastane personelinin bu durumu fark ederek bir daha yapmaması gerektiği konusunda uyardığı ifade edildi. Hatun C.’nin akşam saat 21.00 civarında Hilal K.’nın bağlı olduğu solunum cihazının fişini tekrar çektiği belirtildi. Solunum cihazının kapalı olduğunu fark eden doktorlar ilk müdahalede Hilal K.’yı hayata döndürürse de talihsiz kadın daha sonra komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

OLAY SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ

Bir hastane sözcüsü basına yaptığı açıklamada, olayı doğrularken ancak olayın savcılığa intikal ettiği için daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. Saadet Ö. ise, hastaneyi solunum cihazını ilk kapatma girişiminden sonra da diğer kadın hastayı annesiyle birlikte aynı odada bırakmakla eleştirdi. Olayın ardından 72 yaşındaki Hatun C. cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.(İHA)

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Ötüken
4.01.2023 12:15
'Türk'e Türkten başka yok düşman millet.' Bir marşın bir mısrasını uyarladım anlayan anladı.  
 
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