Anne ve oğlu az daha sele kapılıyordu. İstanbul’da göle dönen caddeden karşıya geçmeye çalıştılar

Dün İstanbul’da şiddetli yağış meydana geldi. Fırtınanın da etkisiyle İstanbul resmen sağanağa teslim oldu.

Birçok evi ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar da zor abnlar yaşadı.

Şiddetli yağışın etkili olduğu esnada oğlunu okula götürmeye çalışan bir anne, çocuğuyla beraber karşıdan karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılma tehlikesi atlattı.

Suyun şiddetini fark edince kaldırıma geri dönmeye çalışan anne ve oğul yere düştü.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, fırtına nedeniyle İstanbul’da direk devrilmesini sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.,

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada “29..11.2023 Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan ilçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış olup, evlerde yaşayan vatandaşlarımız otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.

Saat 15.25 de Eyüpsultan ilçesi Silahtar ağa mahallesi Berfin sokakta toprak kayması meydana gelmiş olup, 4 adet gece kondu ve 2'şer katlı 2 adet bina tehlike arz ettiğinden, tedbir amaçlı İtfaiye ekiplerince boşaltılmış olup evlerde yaşayan vatandaşlarımız otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Bakırköy, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde su basması, duvar çökmesi ve çatı çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Büyükçekmece ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde bir vatandaşımız tarlası, Çatalca'da 3 sera zarar görmüş, Avcılar balıkçı barınağında 2 özel tekne batmış, 1 tekne yan yatmıştır. Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi Peykhane Sokak bila sayılı 3 katlı boş metruk binada kısmen çökme meydana geldiği ihbarına kontrol amaçlı itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından olay yeri saat 23.30 sıralarında ilçe belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.