Anne ve oğlu az daha sele kapılıyordu. İstanbul’da göle dönen caddeden karşıya geçmeye çalıştılar

İstanbul’da sağanak ve fırtına nedeniyle göle dönen caddede anne ve oğlu sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Anne ve oğlu az daha sele kapılıyordu. İstanbul’da göle dönen caddeden karşıya geçmeye çalıştılar

Dün İstanbul’da şiddetli yağış meydana geldi. Fırtınanın da etkisiyle İstanbul resmen sağanağa teslim oldu.

Birçok evi ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar da zor abnlar yaşadı.

Şiddetli yağışın etkili olduğu esnada oğlunu okula götürmeye çalışan bir anne, çocuğuyla beraber karşıdan karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılma tehlikesi atlattı.

Suyun şiddetini fark edince kaldırıma geri dönmeye çalışan anne ve oğul yere düştü.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

uiououi.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, fırtına nedeniyle İstanbul’da direk devrilmesini sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.,

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada “29..11.2023 Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan ilçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış olup, evlerde yaşayan vatandaşlarımız otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.

uyiploi.jpg

Saat 15.25 de Eyüpsultan ilçesi Silahtar ağa mahallesi Berfin sokakta toprak kayması meydana gelmiş olup, 4 adet gece kondu ve 2'şer katlı 2 adet bina tehlike arz ettiğinden, tedbir amaçlı İtfaiye ekiplerince boşaltılmış olup evlerde yaşayan vatandaşlarımız otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Bakırköy, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde su basması, duvar çökmesi ve çatı çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Büyükçekmece ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde bir vatandaşımız tarlası, Çatalca'da 3 sera zarar görmüş, Avcılar balıkçı barınağında 2 özel tekne batmış, 1 tekne yan yatmıştır. Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi Peykhane Sokak bila sayılı 3 katlı boş metruk binada kısmen çökme meydana geldiği ihbarına kontrol amaçlı itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından olay yeri saat 23.30 sıralarında ilçe belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İlgili Haberler
Balıkesir'i sağanak ve lodos vurdu
Balıkesir'i sağanak ve lodos vurdu
Büyükçekmece'yi sağanak vurdu. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
Sağanak ve kuvvetli rüzgar İstanbul’u terk ediyor
Halk otobüsünü su bastı. Sağanak fena vurdu
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı Sağlık
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar Gündem
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi Yaşam
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
Türk mitolojisinde Samanyolu Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Samanyolu
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü Magazin
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Etiyopya'da kolera alarmı Dünya
Etiyopya'da kolera alarmı
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek Dünya
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek