Öğrencilerden "Büyük Gazze Buluşması"

Isparta’da üniversite öğrencileri, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve Doğu Türkistan’daki zulme dikkati çekmek amacıyla “Büyük Gazze Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı şiddete karşı sloganlar attı. Öğrenciler, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çekmek amacıyla çeşitli pankartlar ve dövizler taşıdı.