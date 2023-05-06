Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü’ne az bir zaman kaldı. Anneler Günü yaklaşırken Anneler Günü’nün hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü’nün kutlandığı Mayıs ayının gelişiyle Anneler Günü tarihi de araştırılmaya başlandı. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk gelecektir.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINABİLİR?

- Bileklik

- Kolye

- Fotoğraflı kupa

- Çiçek

- Küçük ev aletleri

- Mutfak eşyaları

- Biblo

- Süs eşyaları

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