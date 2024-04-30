TIR şoförü emniyet şeridini kullanan sürücülere engel olmaya çalıştı

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İstanbul Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir TIR şoförü, emniyet şeridini kullanan diğer sürücülerin geçişini engellemeye çalıştı. Ancak, çakarlı araçlar bu duruma tepki göstererek TIR şoförüne ikazda bulundu.

Olay, TEM Otoyolu'nda yaşanan trafiğin yoğun olduğu bir noktada gerçekleşti. TIR şoförü, emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışan diğer sürücülerin geçişini engellemek amacıyla aracını yan yatırarak manevra yapmaya çalıştı. Ancak, çakarlı araçlar bu duruma müdahale ederek TIR şoförünü uyarmaya çalıştılar.

Çevredeki diğer sürücülerin de şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. TIR şoförünün emniyet şeridini kullanan sürücülere karşı gösterdiği tepkinin doğru bir yöntem olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.