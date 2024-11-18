‘Annem Ankara’ ne yapacak?

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Annem Ankara’, Çarşamba (20 Kasım) akşamı ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

Yaşanmış bir hayat hikâyesinden uyarlanan BKM imzalı dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor. Dizi, bir evin içindeki yalnız ama mücadeleci bir kadının yolculuğunu anlatacak. Dizinin; 6. sezonuyla ekranda olan ‘Kuruluş Osman’ (atv), kitlesini oturtmuş ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ (NOW TV), bu sezonda da belli bir izleyiciyi elinde tutan ‘Sandık Kokusu’ (Show TV), yeni başlayıp istenilen sonucu alamasa da ‘Sahipsizler’ (Star TV) ve yıllardır ilgiyle izlenen fenomen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) gibi yapımlar karşısında işi hiç de kolay değil. Bana göre, gün tercihinde hata yapılmış. Pazar ya da Salı, dizi için en ideal gündü. Umarım, kanalın kararı doğru çıkar. Şimdiden reytingi bol olsun.

Bakalım, ‘Annem Ankara’ sezonun en çetin reyting mücadelesinin yaşanacağı günde nasıl bir performans sergileyecek?

‘Drakula’ oyunu prömiyer yaptı

+++++++++++++

Bram Stoker’ın ölümsüz eseri ‘Drakula’ romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen’in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği ‘Drakula’, BKM ve Kabare Dada’nın ortaklığında sahnelenmeye başladı.

Oyunun kadrosunda Hayko Cepkin, Okan Bayülgen, Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız, Gürdal Tak yer alıyor. Bayülgen, tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula’ya; Hayko Cepkin’in ise vampir avcısı Van Helsing’e hayat veriyor.

Oyun; 6, 7 ve 8 Aralık’ta Uniq Hall’da; 21, 22 ve 23 Aralık’ta Ankara Congresium’da seyircisiyle buluşacak.

Konser kayıtları albüm oldu

+++++++++++++

Mabel Matiz, konser kayıtlarından oluşan ‘Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek’ albümünü Pose Records etiketiyle yayınladı.

Mabel Matiz, geçtiğimiz yıl yayınladığı 25 şarkılık ‘Fatih’ albümüyle özel konser turu yapmıştı. Matiz, bu konserlerini de ölümsüzleştirdi.

Albümde kendisine 2 ayrı şarkıda Melike Şahin ve Bengü Beker de eşlik etti. Mabel Matiz, sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe pop tarihinde yer edinen ‘Samanyolu’, ‘Seni Kimler Aldı’ ve ‘Haram Geceler’ şarkılarını da yeniden yorumladı.