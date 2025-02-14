‘Annem Ankara’nın çifte sürprizi

Kanal D’de ekrana gelen ‘Annem Ankara’, sürprizleriyle yoluna devam ediyor.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin önceki akşam yayınlanan bölümü, yine izleyicisini ekranlara kilitledi. Geçtiğimiz haftaya göre tüm kategorilerde yükseliş yaşayan dizi, 10. bölümüyle Total’de aldığı 2.76 reytingle 16., AB’de aldığı 4.35 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 4.14 reytingle 8. sırada kendine yer buldu. Yeni bölümün asıl sürprizi, dizinin Zuhal’i Bergüzar Korel’in Cem Adrian’ın duygu dolu şarkısı ‘Ben Seni Çok Sevdim’i seslendirmesiydi. Korel’in yorumunu beğendim.

Öte yandan dizinin asıl önemli sürprizi ise, önümüzdeki hafta ekranlara gelecek olan 11. bölümde yaşanacak. Sezen Aksu, ‘Paşa Gönlümün Şarkıları’ isimli yeni albümü için geçen haftalarda yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ‘Bana Sor’ şarkısını okudu. Şarkı, ilk kez dizinin yeni bölüm fragmanında müzikseverlerle buluştu. Hep arabesk tarzda okunmuş hallerine alıştığımız şarkıyı pop tarzı söyleyen birinden dinlemek, farklı bir deneyim oldu. Minik Serçe’nin yorumunu birkaç kez dinleyince sevdim.

‘Kadife Tavşan’ gün sayıyor

BKM, dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams’ın klasik eseri ‘Kadife Tavşan’ı tiyatro sahnesine taşıyor. Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen oyun, hayal gücünün kapılarını çocuklar için aralıyor.

Sadakat, dostluk ve sevginin dönüştürücü etkisini merkeze alan gösteri, 23 Şubat’ta Maximum Uniq Hall’da başlıyor. Her yaştan seyircinin kalbine dokunmaya hazırlanan oyun, sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da seyirci ile buluşacak. ‘Kadife Tavşan’, çocuklar ve ailelerin yeni arkadaşı olacak.

Alper Kul ve Sevinç Erbulak’ın yönettiği oyunda Aslı Tandoğan ve Yosi Mizrahi de sahnede olacak.

Aşka çağıran ‘Yak Gel’ düeti

Tefo & Seko ikilisinin Kibariye ile düet şarkısı ‘Yak Gel’, Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı. Sözleri Burcu Tatlıses’e, müziği Febyo Taşel’e ait şarkının yeni düzenlemesi Muhammed Şükrü Aydın imzası taşıyor.

Tefo & Seko ve Kibariye, Funda Arar’ın dillere pelesenk olan şarkısı ‘Yak Gel’ ile iki farklı tarzı harmanlayarak müzik dünyasında adeta yeni bir sayfa açmış ‘Yak Gel’ şarkısıyla Tefo & Seko’nun rap sözleri üzerine Kibariye’nin duygusal vokallerinin buluşması, müziğin sınırsızlığının bir göstergesi niteliğinde.

Rap tarzın, Türk müziğinin en köklü seslerinden Kibariye ile buluştuğu bu düet, dinleyenlere güçlü ve duygusal bir derinlik sunuyor.