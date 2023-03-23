23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Annesini öldürüp çatıdan atladı

Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 06:58
Takip Et

Annesini öldürüp çatıdan atladı

Annesini öldürüp çatıdan atladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. 

Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. 

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
2
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
6
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
7
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.