Antalya 19 Mayıs'ı Gülşen ile kutlayacak

Kutlamalar kapsamında fener alayı düzenlenecek, pop müziğin sevilen ismi Gülşen Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek. 19 Mayıs’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferleri de ücretsiz olacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlenecek. Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenlenecek. 19 Mayıs kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda pop müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Gülşen, saat 21.00’da şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek.

BÜYÜKŞEHİR'İN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

19 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları da ücretsiz hizmet verecek.