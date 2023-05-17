Antalya 19 Mayıs'ı Gülşen ile kutlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Antalya 19 Mayıs'ı Gülşen ile kutlayacak

Kutlamalar kapsamında fener alayı düzenlenecek, pop müziğin sevilen ismi Gülşen Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek. 19 Mayıs’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferleri de ücretsiz olacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlenecek. Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenlenecek. 19 Mayıs kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda pop müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Gülşen, saat 21.00’da şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek.

BÜYÜKŞEHİR'İN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

19 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları da ücretsiz hizmet verecek.

018e617a-776f-4b5a-87d3-5a6430db5ec8-w.png

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı Siyaset
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti Dünya
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti Güncel
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti