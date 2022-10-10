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Antalya Bilim Üniversitesi 37 Akademik Personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 37 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:32
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Antalya Bilim Üniversitesi 37 Akademik Personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi 37 Akademik Personel alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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