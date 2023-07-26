Antalya Kemer'deki orman yangını gece de devam etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, bugün de devam ediyor. Helikopterler ve uçaklar, yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için, günün ilk ışıklarıyla havalandı.

Yangın, Göynük Değirmendere Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda dün saat 21.08’de henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye gece görüşlü helikopterler ve uçaklar ile müdahale edildi. Ancak yangın kontrol altına alınamadı.

Bugün sabah saatlerinde ise bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak sevk edildi. Helikopterler denizden aldıkları suyu yangın bölgesine bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Uçaklar da havadan destek veriyor.

Karada ise iş makinesi, itfaiye aracı, arazöz ve orman işçileri ile yangına müdahale ediliyor. Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu ise henüz bilinmiyor.