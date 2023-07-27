Antalya Kemer'deki orman yangını 4 gündür sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi günü çıkan ve dört gündür söndürülemeyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle müdahale edildi.

Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da yangın söndürme operasyonlarına katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor. Kara tarafında ise çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileri alevlerle mücadele ediyor.