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Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan

T.C. Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Antalya Muratpaşa'da 364 m² asma katlı dükkan icradan satılacak.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 10:41
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Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan

Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya İl, Muratpaşa İlçe, ERMENEK Mahalle/Köy, 13127 Ada, 4 Parsel, B BLOK BODRUM+ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM DEPOLU ASMAKATLI DÜKKAN Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu 2 nolu bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre B Blokta bulunan dükkanların ikicisidir. Dükkan mimari projesine görebodrum katta 146m2+ zemin katta 158m2+asma katta 51 m2 ve ortak alanlarla birlikte toplam 364m2 alana sahip bulunmaktadır. Katlar arasında içten ulaşım merdiveni bulunmaktadır. Yerinde ise 2, 3 ve 4 nolu dükkanlar birleştirilmiştir. 2 nolu dükkanın ön cephesi alüminyum kapı ve vitrin bulunmakta ve kayar kepenkle kapalı durumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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