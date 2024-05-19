19 Mayıs nasıl spor bayramı oldu? Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rolü

İçimizdeki özlem her geçen gün büyüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi ölümsüz bir başka kişi var mı ki şu dünyada.

Her 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, 10 Kasım'da büyük usta Mahzuni Şerif'in şu türküsü çınlar kafamda:

Sana hasret sana vurgun gönlümüz

Neredesin mavi gözlüm

Nerde nerde nerdesin dost

Bu gemi bu Karadeniz

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde nerde nerdesin dost

Ararım izini Dolmabahçe'den

Bir daha dönmez mi bu yola giden

İçimde sen gözümde Sensarı saçlım mavi gözlüm

Nerde nerde nerdesin dost

Kurban olam yürüdüğün yollara

Kara peçe yakışmıyor kullara

Uyan bak bizim hallara

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde nerde nerdesin dost

Bulutlar terinden, dağlar kokundan

Sarhoştur sevdiğim Mahsuni bundan

Bir daha gel, gel Samsundan

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde nerde nerdesin dost

* * *

Bugün de öyle oldu. Sabah erkenden uyandım. Kafamın içinde yine Mahzuni'nin o sözleri... Sadece benim değil milyonların her geçen yıl artan özlemi.

Bugün Atamızın "Benim doğum günüm" dediği 19 Mayıs. Samsun'a ayak bastığı, kurtuluş mücadelesini başlattığı gün.

Her Türk evladı için en önemli günlerden biri bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gün.

Sadece onun değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğum günü.

Kutlu olsun.

* * *

Peki 19 Mayıs nasıl bayram oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bunda rolü ne?

Hemen cevabını vereyim; rolleri büyük. Hatta onların eseri de denilebilir.

Tarih 24 Mayıs 1935.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular "Atatürk Spor Günü" kutlaması için buluşurlar. Hepsi de aynı kıyafetleri giyer ve yürüyüşe geçer. Halk büyük ilgi göstermiştir bu yürüyüşe. Alkışlar, tezahüratlar.

Bir süre sonra her yıl yapılan Spor Kongresi toplantısında Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Aşeni söz ister.

Beşiktaş tarihini detaylarıyla yazan, arkasında ölümsüz eserler bırakan tarihçi yazar Vâlâ Somalı, "Bir Eser Beşiktaş" isimli kitabında o kongreyi şöyle anlatıyor:

"Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey, ilk gün kürsüye çıktı ve şu teklifi yaptı:

'Muhterem Kongre üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun zamandan beri tasarlanmakta olduğu bir spor projesini, kardeş kulüpler Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu “Atatürk Günü”nün tüm Türk Gençliği’ne maledilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında ve her yıl yapılmasını teklif ediyorum. Kabul edilmesi halinde bu karar, Beşiktaş Kulübü’nden çok, kongrenin onuru olacaktır. Saygılarımla."

Ahmet Fetgeri Bey, alkışlar arasında kürsüden indikten sonra, tasarı oylamayla kabul edildi ve Atatürk’e arz edildi. Ebedi Şef, bu güzel tasarıyı tereddüt etmeden kabul etti ve kanunlaştırdı."

19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Atatürk Spor Günü", "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

O günden bugüne kutluyoruz Atamızın doğum gününü. Üç büyüklerin; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın unutulmaz katkısı vardır temelinde.

Şimdi bakmayın yöneticilerinin birbiriyle didişmesine, taraftarlar arasında zaman zaman tatsızlaşan rekabete, "Sen mi büyüksün, ben mi en büyüğüm" kısır döngüsüne.

Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 temel direğidir, yarın bir şey olursa en önde gideceklerdir.

Ne Mutlu Türküm diyene.