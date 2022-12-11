Antalya Muratpaşa’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Antalya İl, Muratpaşa İlçe, Bayındır Mahallesi 1468 Ada, 4 Parsel, 1.Kat 3 Numaralı bağımsız bölüm, Taşınmazın tam hissesi satışa çıkacaktır. Satışa esas bağımsız bölümün konum doğruluğu Muratpaşa Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde bulunan 18.05.2005 tarih ve 09-20 nolu yapı ruhsatına esas düzenlenmiş onaylı mimari projesi üzerinden tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, ilgili belediyesinde incelenen onaylı mimari projesine göre binanın giriş üzeri 2.katında (tapuda 1.kat) konumlu kuzey-güney-batı cepheli dairedir.

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