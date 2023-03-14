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Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında son durum ne?

1100 yataklı hastanede 40'ın üzerinde ameliyathane ve 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümü yer alacak.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:00
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Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımı sürüyor

Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında son durum ne?
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Vali Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahallesi'nde inşa edilen Antalya Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Teknolojik cihazlarla donatılan hastanenin iç dizaynı tamamlanan odalarını inceleyen Yazıcı ile beraberindekiler, İl Sağlık Müdürü Başıbüyük'ten bilgi aldı.

Hastanenin yapım çalışmalarında sona gelindiğini ve yakında açılışının yapılacağını anlatan Başıbüyük, 1100 yatak kapasitesi ihtiyaç olduğunda artırılabilecek sağlık tesisinde 40'ın üzerinde ameliyathane ve 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümünün yer alacağını belirtti. Başkan Tütüncü de Antalya Şehir Hastanesi'nin ilçelerinin "sağlık kenti" olma hedefine büyük katkı sunacağını söyledi.

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