Antalya’da 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Antalya’da 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda, iki motosikletin de sürücüleri yaralandı.

İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Manavlar Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Ahmet M. Kontrolündeki motosiklet, Mehmet Can C. Kontrolündeki motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletlerinden düşerek parke zemine düşen motosiklet sürücüleri Ahmet M. İle Mehmet Can C. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinden yapılırken, daha sonrasında iki yaralı Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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