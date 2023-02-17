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Aynı otelde kalan 2 takımın futbolcuları tekme tokat kavga etti

Antalya'da aynı otelde kalan Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirine girdi. 

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 07:56
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Antalya'da aynı otelde kalan sporcular birbirine girdi

Aynı otelde kalan 2 takımın futbolcuları tekme tokat kavga etti
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Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan Rusya'nın Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna'nın FC Minaj takımlarının futbolcuları tekme tokat birbirine girdi.

Kavgada bazı oyuncuların kemiklerinin kırıldığı ileri sürüldü.

Olayın ardından iki takımın farklı otellere yerleştiği öğrenildi.

Shinnik Yaroslavl takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum sonra bağırışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum.

Asansörde bir olay daha yaşandı. Bir oyuncumuz yemekten dönüyordu ve yalnızdı. Asansörde Ukrayna tarafından birkaç kişi yanına yaklaşarak onu kışkırtmaya ve dövmeye başladı. Suçluları ve kazananı belirlemek istemiyorum." 

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