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Flaş.... Flaş... Putin bütün dünyayı tehdit etti. ABD ile yapılan nükleer anlaşmasını askıya aldı

“Ülkemizi korumak için gereken her şeye sahibiz” diyen Putin, “Nükleer silahlarımızın yüzde 91’i savaşa hazır durumda” ifadelerini kullanarak, binlerce nükleer harp başlığının her an fırlatılmaya hazır olduğu tehdidinde bulunarak ABD ile yapılan nükleer anlaşmasını askıya aldı

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:38
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Putin bütün dünyayı tehdit etti

Flaş.... Flaş... Putin bütün dünyayı tehdit etti. ABD ile yapılan nükleer anlaşmasını askıya aldı
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Geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yıldönümü yaklaşırken, Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.

Batı’yı hedef alan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin’in konuşması, Rusya genelinde bazı billboardlarda dahi yayınlandı.

“BATI’DA LGBT EVLİLİKLERİ VAR”
Putin, Batı’yı hedef aldığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Batı’da rahipler LGBT evliliklerine onay veriyor. Pedofili adeta normalleşmiş durumda. 

Daha sonra kültürümüze ve Rus Ortodoks Kilisesi’ne de saldırıyorlar. Amansız saldırılarına karşın bizim duruşumuz net: Aile bir kadın ve erkekten oluşur.

Sonra İngiliz Anglikan kilisesi var. Çok affedersiniz ama ‘Tanrı’nın cinsiyeti yok’ diyorlar. Ne yaptıklarının farkında bile değiller.”

“KAHRAMANLARIN ADINI YAZDIM”
Vladimir Putin, Rusya’nın savaş alanındaki başarılarına değinerek şunları söyledi: “Buraya gelmeden önce Rusya Silahlı Kuvvetleri’nden, Donetsk ve Luhanks Cumhuriyeti’nden üstün başarı gösteren, kahraman birliklerin adını bir kağıda yazdım. Sonra o kağıdı yırtıp attım çünkü her birliğin adını hatırlayamamış olabilirdim.

Bu savaşın kahramanları, Batı’nın desteklediği Ukrayna ordusuna karşı başarılar elde ediyor.

Rusya’yı savaş alanında yenmek imkansızdır. Bu sebeple kültürümüze de saldırıyorlar.”

“BATI HAİNLERE GÜVENİYOR”
Rusya içinde “hain” grupların bulunduğunu belirten Vladimir Putin, şu sözleri kaydetti: “Batı, kendi işini görmesi için vatanına ihanet etmeye hazır hainlere güveniyor.

Bunlar hem içeriden hem dışarıdan Rusya’ya saldırıyor.

Batı için Rusya’ya karşı kimin savaştığı önemli değil. Mesela geçen yüzyılda, Nazilere yol verdiler. Nazi Almanyası, Rusya’yı yok etmek için bir savaş başlattı ama başaramadı. 

Daha sonra Ukrayna’yı ‘Rus karşıtı’ yaptılar. Bu, Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü bir savaştır. Donetsk’e yapılan hava saldırılarını unutmayacağız. Luhansk’ın topa tutulmasını asla unutmayacağız. Amerika’nın işgalleri ile milyonları katletmesini bu dünya asla unutmayacak.

Ukrayna’ya ne kadar çok uzun menzilli silahlar verirlerse, biz de tehdidi o kadar uzaklaştıracağız. Bunu da böyle bilsinler.”

“BATI SAVAŞI BÜYÜTMEK İSTİYOR”
Vladimir Putin, Ukrayna’ya 150 milyar dolardan fazla silah yardımı yapan Batı devletlerinin savaşı büyütmek istediğini öne sürdü: “Batı, bu çatışmanın başka ülkelere sıçramasını ve küresel bir çatışmaya dönüşmesini arzuluyor.”

“SİLAH ÜRETİMİNİ ARTTIRACAĞIZ”
Savaş bölgesinde görev alan personellere daha çok izin verileceğini ve aileleriyle hasret giderebilmeleri için izinlerin uzatılabileceği sinyalini veren Putin, konuşmasına şöyle devam etti: “Özel Operasyon bölgesindeki her bir personel yoğun risk altında. Aileleri ile vakit geçirmeleri, izinlerini kullanabilmeleri lazım.

Ordumuzu, gerçek savaş tecrübesine göre tekrar dizayn edeceğiz.

Silah ve mühimmat üretimini ise en üst seviyede arttıracağız. Kendi tasarımımız ve üretimimiz Rus silahlarını yüksek miktarda üreteceğiz.

Ayrıca Özel Operasyon sırasında hayatını kaybeden personellerin ailelerine gereken her türlü desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın.”

“YAPTIRIMLAR BOŞA ÇIKTI”
Putin, Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarının boşa çıktığını belirtti: “Bu yaptırımların hedefi, Rus halkına acı çektirmekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ekonomistlerimiz, istikrarı korudu. Ekonomimiz hızlıca toparlandı. Bizim yaptığımız her şey, gerçek piyasalara göredir. Geçen yıl ekonomimizin çökeceğini söylediler. Ruble ile yapılan uluslararası işlemler iki katına çıktı ve ekonomimiz toparlandı. Ortaklarımızın dolara olan bağımlılığı azaldı. Yaptırımlar boşa çıktı."

“NÜKLEER SİLAHLAR HAZIR”
“Ülkemizi korumak için gereken her şeye sahibiz” diyen Putin, “Nükleer silahlarımızın yüzde 91’i savaşa hazır durumda” ifadelerini kullanarak, binlerce nükleer harp başlığının her an fırlatılmaya hazır olduğu tehdidinde bulundu.

ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI
Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

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