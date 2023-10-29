Antalya'da çıkan yangın İtfaiye'nin erken müdahalesi ile söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Antalya'da çıkan yangın İtfaiye'nin erken müdahalesi ile söndürüldü


Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerindeki Gazipaşa Köprüsü yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otluk alanda çıkan yangını zamanında yapılan müdahale ile kontrol altına aldı.

Ekipler, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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