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Antalya’da dehşet! Kadın patroniçeyi ortağı öldürdü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz Fahrioğlu (45), iddiaya göre alacak tartışmasında eski ortağı inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek, öldürdü.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:31
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Antalya’da dehşet! İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal’ı eski ortağı Yılmaz Fahrioğlu iş yerinde öldürdü

Antalya’da dehşet! Kadın patroniçeyi ortağı öldürdü
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Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı eski ortağı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

“CİĞERİMİ YAKTI BENİM”

Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu. Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi.

Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA, İHA)

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