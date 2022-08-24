Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinin 40,19 kilometre açığında saat 08.30 sıralarında kaydedilen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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