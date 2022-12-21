Antalya'da kaçakçılara çok sayıda operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince 5-20 Aralık tarihleri arasında 133 şahıs yakalandı. 98 şahıs işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı talimatıyla, 20 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklandı. Mali suçlarla çerçevesindeki 18 olayda 30 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 20'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı. Organize suçlarla mücadele dahilinde gerçekleşen 3 olayda 20 şüpheli yakalandı. 20 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 1 şahıs ise tutuklandı. Kaçakçılık suçlarıyla mücadelede 18 olayda 34 şüpheli yakalandı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 26 şahıs ise serbest bırakıldı, 5 şahıs da tutuklandı.





Ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleşen 13 olayda yakalanan 49 şüpheliden 45’i serbest bırakılırken, 2’si soruşturmanın bulunduğu ile teslim edildi, 2 şahıs ise tutuklandı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan aramalarda 34 silah, 6 kesici ve delici alet, 11 bin 550 lira suçtan elde edilen para, 12 bin 520 içi doldurulmuş makaron, 392 şişe kaçak içki, 105 litre kaçak içki, 196 litre kaçak alkol, 159 likit elektronik sigara kartuşu, 124 kaçak emtia, 56 kaçak cep telefonu, 40 sahte 100 dolar, 23 tarihi eser sikke takı ve aralarında çek ve tapu senedinin bulunduğu 17 belge ele geçirildi. (İHA)