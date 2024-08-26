Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı

Volkan Aliakar yazdı: Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı

Antalya'da uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandı.
İlk dakikadan itibaren büyük heyecana sahne olan karşılaşmada; 5 gol, 4 penaltı (1'i VAR'dan iptal oldu) 1 kırmızı kart vardı.
Başlama düdüğü ile birlikte ilk tehlikeyi yaratan takım Antalyaspor oldu. Henüz 3. dakikada Safuri, Erce'yi geçemedi. 23. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Emre Uzun ceza sahası içinde amatörce bir hamle yapıp topu elle oynadı ve penaltıya sebebiyet verdi. 26. dakikada Strandberg beyaz noktaya gelip, Hatayspor'u öne geçirdi. İsveçli futbolcu 32. dakikada bir kez daha sahne aldı. Hızlı gelişen atakta Mendes'in pasıyla hareketlendi, kaleciden de sıyrılıp skoru 2-0'a getirdi.
Büyük şok yaşayan Antalyaspor 42'de büyük fırsatı kaçırdı. Djenepo ceza sahası içine girer girmez yerde kaldı, takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı kimin kullanacağı konusunda kısa süreli bir kriz çıktı. Takım arkadaşları topu Samudio'ya verdi. Ancak o da topu alıp Sapuri'ye teslim etti. Sapuri'nin vuruşunda Erce gol izni vermedi.
İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Antalyaspor'da futbolun hadi ismi Alex de Souza 3 değişiklik birden yaptı.
Safuri, Soner Dikmen ve Emre Uzun'u kenara alan Brezilyalı hoca, Kaluzinski, van de Streek ve Gaich'i sahaya sürdü.
İşte bu hamleler maçı çevirme adına ilk ateşi yaktı. Bir de Hataysporlu Kilama 51. dakikada son adam pozisyonundayken topu elle kesip kırmızı kart görünce ibre tamamen Antalyaspor'un lehine döndü.
60. dakikada Kaluzinski ortaladı Thalisson'un mükemmel kafa vuruşuyla Antalyaspor umutlandı.
6 dakika sonra Kaluzinski'nin uzun pasına hareketlenen Djenepo harika bir son vuruşla skora denge getirdi: 2-2. Maç böyle bitecek derken 90+1'de Djenepo ceza sahası içinde yerde kaldı, Antalyaspor penaltı kazandı. Bu kez topun başına Samudio geçti ve ev sahibini üstünlüğe taşıdı.
Heyecan son saniyelerde tavan yaptı. Hatayspor atağında Antalyasporlu savunma oyuncusunun topa elle müdahalesini belirleyen hakem Atilla Karaoğlan maçta 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyasıyla pozisyonu tekrar inceledi ve öncesinde faulü tespit edip penaltıyı iptal etti.
Bitiş düdüğüyle birlikte Antalyaspor ve teknik direktör Alex de Souza sevinçten havalara uçarken, Hatayspor cephesinde büyük üzüntü vardı. Kolay değil 2-0 önde olduğun bir maçı 3-2 kaybediyorsun. Üstelik son saniyede kazandığın penaltı da iptal ediliyor. Tek kelimeyle konuk ekibe yazık oldu. Ancak Hatayspor'un öncelikle hesabı Kilama'ya kesmesi gerekiyor. Böyle büyük bir hatayla takım 10 kişi bırakılmaz.
Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor bu sezonun ilk galibiyetini aldı. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

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