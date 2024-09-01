Samsun Mersin'de havalara uçtu. Muja şov yaptı

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadı'nda oynanan mücadele öncesi ev sahibi konumundaki Hatayspor, sezonu pek de iyi başlayamamıştı.

3 maçı geride bırakan Hatayspor, 2 mağlubiyet 1 beraberlik alırken, özellikle geçen hafta Antalyaspor önünde 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2'lik skorla yenik ayrılmaları onlar adına büyük yıkım olmuştu.

Konuk Samsunspor ise ilk hafta Beşiktaş'a yenildikten sonra Gaziantep'i deplasmanda devirdi, Başakşakşehir karşılaşması ise tatil edildi.

İlk düdükle birlikte iki takım da kontrollü oyunu tercih etti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada net fırsat izleyemedik.

İlk 30 dakika bu şekilde geçildikten sonra Samsunspor yavaş yavaş rakip kaleyi yoklamaya başladı.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Arbnor Muja adeta şapkadan tavşan çıkardı. İki Hataysporlu savunmacı arasından mükemmel bir şekilde sıyrılan Arnavut forvet, sağ ayak içiyle uzak köşeyi gördü, Samsunspor'u öne geçirdi.

Muja ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahneye çıktı. 51. dakikada sol kanattan hareketlendi, mükemmel bir ortayla Marius Muandilmadji'yi golle buluşturdu. Arnavut yıldız böylece 1 gol 1 asistle maça damga vurdu.

Maçın devamında da Hatayspor'un sağ beki Kamil Ahmet'e çok zor anlar yaşattı Muja. Hatayspor bir türlü ona çare bulamadı.

Dakikalar 73 gösterdiğinde takımını bir de penaltı kazandırdı Muja. Çektiği şutta Burak Yılmaz topa elle müdahale etti, hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıyı Ntcham kullandı. Kaleci Erce geçen hafta olduğu gibi yine penaltıyı kurtardı, ama dönen topu Ntcham tamamlayınca skor 3-0'a geldi.

Bu dakikadan itibaren artık maç bitti.

Samsunspor net bir galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Sıkıntılı günler geçiren Hatayspor ise 1 puanda kalıp, kabus görmeye devam etti.