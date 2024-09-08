Kostic'i Fenerbahçeli yapan ismi ortaya çıkardı

Fenerbahçe sürpriz bir hamle daha yaptı, Galatasaray'ın da ilgilendiği Juventus'tan Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle gerçekleştirilen bu operasyonda kaptan Dusan Tadic de önemli rol oynadı. Milli Takım'dan arkadaşı Kostic ile görüşen Tadic, Sarı-Lacivertli takım hakkında olumlu referanslar verince süreç mutlu sonla tamamlandı.

Peki Filip Kostic kimdir?

31 yaşındaki Sırp yıldızın hayatındaki çarpıcı detaylar dikkat çekici.

Hale Hendrix, Filip Kostic ile ilgili yazdığı biografide, "Sahada Kurt dışarıda kuzu" başlağını atıp, "Kostic sahada, bire bir düellolarda ya da kale görüş mesafesindeyken, gözünü rakipten ayırmayan bir yırtıcı hayvan gibi vahşi, durdurulamaz bir güce dönüşür. Ancak saha dışında Filip bunun tam tersidir; başkalarını sıcak bir gülümseme ve nazik sözlerle selamlayan sakin, nazik bir insandır. Bu özelliği onun sahada 'Kurt' lakabını almasını sağladı" yorumunu yapmış.

31 yaşındaki Sırp futbolcu, sol kanat ve sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.85 boyundaki yıldız, Radnicki 1923 takımının altyapısında futbol kariyerine başladı, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Juventus gibi önemli takımların formasını giydi.

Sol kulvarı boydan boya kullanmayı seven Kostic, patlayıcılık özelliği ve asist becerisiyle dünyanın sayılı kanat bekleri arasına girdi. Bunun yanı sıra fiziki yapısı ve duran top becerisiyle de öne çıkan Kostic, forma giydiği takımların en büyük hücum güçlerinden oldu.

Kariyeri boyunca 518 resmi maça çıkan Filip Kostic, bu maçlarda 78 gol 117 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 4 asist kaydeden Kostic, kariyerinin en başarılı sezonununu 51 maçta 12 gol 16 asistlik performans gösterdiği 2019-20'de (Frankfurt) yaşadı.

2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 sezonunda Juventus ile İtalya Kupası şampiyonlukları bulunan Filip Kostic, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmişti.

Filip Kostic'in hayatını değiştiren isim Erwin van de Looi...

Groningen'e ilk transfer olduğunda Robert Maaskant ile sorun yaşadı. Teknik direktörlük görevine Erwin van de Looi'nin gelmesiyle bambaşka bir futbolcuya dönüştü. Kostic kısa sürede Groningen taraftarlarının gözdesi haline geldi sezon sonunda en iyi oyuncuları seçildi.

Filip Kostic'in, Juventus macerası ise Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Dusan Vlahovic ile başladı. Vlahovic onu aradı ve Juventus'ta birlikte ne kadar harika oynayabileceklerini anlattı.

Filip Kostic'in Frankfurt'ta oynarken aldığı bir de ilginç ceza var...

Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic ile birlikte oynayacağı Lazio'ya transferini zorlamak istiyordu. Eintracht Frankfurt bunu reddedince Kostic greve gitmeye karar verdi ve bu da bir maç kaçırmasına neden oldu. Alman Bild gazetesine göre Kosti 50 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Buna ek olarak, Sırp oyuncuya başka bir ceza yöntemi olarak takım arkadaşları için bir barbekü organize etmesi söylendi.

Filip Kostic şimdi de Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Dusan Tadic'in çağrısına uyup Fenerbahçe'yi tercih etti.

Çok fazla sakatlık yaşaması bir soru işareti olarak gözüküyor. Ancak sağlıklı olması halinde Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe ve Süper Lig'e damga vuracağından kimsenin kuşkusu olmasın.