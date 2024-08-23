Fatih Tekke'yi çıldırtan detayı açıkladı. Olay tepki

Süper Lig'de 3. hafta açılış maçı Alanya'da yapıldı.

İki flaş ekip Alanyaspor ile Göztepe, GAIN Park Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'e istediği gibi başlayamamıştı. Evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor, Başakşehir'e 4-2'lik skorla boyun eğdi. Konuk ettikleri Göztepe karşısında galibiyet hasretlerine son vermek istiyorlardı.

Sezona Antalyaspor beraberliği ile start veren Süper Lig'in yeni ekibi, geçtiğimiz hafta olaylı bir maç oynadı.

Konuk ettikleri Fenerbahçe karşısında 2-0 geriden gelip 2-2'lik beraberliği yakaladılar. Karşılaşmaya Ali Koç'un saldırıya uğraması damga vurdu. Bu skandal onların mücadelesini de gölgede bıraktı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'ye özellikle son anlarda kök söktürmelerini kimse konuşmadı. Üstüne bir de 2 maç saha kapatma cezası aldılar.

Çekişmeli geçmesi beklenen kapışmanın ilk yarısı beklentilerin çok uzağındaydı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta akılda kalan 3 pozisyon vardı.

29. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Mateusz Lis iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 35. dakikada ise Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Beklenen gol ise 45'te konuk ekipten geldi. Kaleci Ertuğrul, Kubilay'ın kafa vuruşunda topu çeldi, ancak dönen topta Heilton'a engel olamadı.

İkinci yarının başında ise bu kez Alanyaspor golü buldu.

48. dakikada sahneye çıkan Yusuf Özdemir skora denge getirdi.

Fatih Tekke 57'de Rony Lopes-Serdar Dursun değişikliği yaptı. Fenerbahçe'den tanıdığımız tecrübeli golcü 10 numaralı formasıyla sahne aldı.

60'tan sonra Stanimir Stoilov'un hamleleri geldi. Novtus Dismas, Kubilas Kanatsızkuş ve Koray Günder çıktı, Mputu, Juan ve Talha oyuna girdi.

Ancak bu değişliklikler de skora etki etmedi.

Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlanırken Fatih Tekke maç sonunda futbolcularına flaş bir tepki verdi.

Bitiş düdüğünün ardından saha içindeki öğrencilerine dönen tecrübeli hoca, "Bravo!" diyerek imalı bir şekilde alkış yaptı.

3 maç sonunda galibiyetle tanışamayan Alanyaspor'da belli ki işler iyi gitmiyor. Fatih Tekke de bunu görmüş olacak ki, bu tepkiyi verdi. Tecrübeli çalıştırıcının yakın zamanda takımı toparlamasını bekliyorum.

Göztepe ise Süper Lig'in yeni takımı olmasına rağmen istikrarlı bir şekilde ilerliyor. 3 maçta 3 puanda kalınması yetersiz. Ancak ortaya konan futbol daha fazlasını vaat ediyor.