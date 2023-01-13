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Flaş... Flaş… Felaketi yaşayan Antalya’da okullar tatil

Antalya'da e etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Dün yarım gün yapılan eğitim bugün iki ilçede tatil edildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 08:39
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Antalya'da okullar tatil edildi

Flaş... Flaş… Felaketi yaşayan Antalya’da okullar tatil
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Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konu kar, yağmur ve fırtına durumunda okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ve Korkuteli ilçesinde beklenen sağanağın etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.

YAĞMUR VE FIRTINA ANTALYA'YI TESLİM ALDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 11 il için 'turuncu kod' uyarısında bulunmuştu. Hafta başından itibaren yağmur ve fırtınanın etkisini gösterdiği Antalya'da özellikle son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

METEOROLOJİ UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji tarafından yayınlanan verilerde son 24 saat içinde metrekareye Manavgat'ta 114,2, Kumluca'da 145, Kaş'ta 113, Döşemealtı'nda 106, Elmalı'da 110, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

Yoğun yağış ve fırtına sebebiyle zor günler geçiren Antalya'da uçaklar piste iniş yapamadı. Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Uluslararası Havalimanı'nın açık olduğunu duyurdu ve iptal edilen uçuş olmadığını açıkladı.

Pistlerin normal seviyede çalıştığının bilgisini veren Seyitoğlu, 'Şiddetli yağış, fırtına ve şimşek çakmaları sebebiyle dün gece 4 civarında uçak Antalya Havalimanı'na iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı.' dedi.

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