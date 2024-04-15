Antalya’da orman yangını

Kaynak: DHA
Antalya’da orman yangını
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını, genişlemeden önce kontrol altına alındı.

Yangın, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde bulunan ormanda, saat 09.30 civarında başladı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Manavgat Belediyesi ekipleri hemen yangın bölgesine sevk edildi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yangın bölgesine giderek durum hakkında bilgi aldı. Oteller bölgesine yakın bir yerde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde genişlemeden kontrol altına alındı.

Yangının etkili olduğu 1 dönümlük alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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