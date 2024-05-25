Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi’nde içinde 5 kişinin yer aldığı otomobil, yaklaşık 2 metrelik yüksekliğe sahip köprüden dereye uçtu.

Araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen yabancı uyruklu 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, derede kaybolan 20’li yaşlardaki bir kadın ile çocuğun bulunması için dalgıçlar tarafından derede arama başlatıldı.

ARKA KOLTUK 1 KİLOMETRE UZAKLIKTAN ÇIKTI

Derenin akıntı yönüne doğru gerçekleştirilen aramalarda araçtan 1 kilometre uzakta yer alan dere menfezinde otomobilin arka koltuğu bulundu.

Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler kayıplara ulaşamadı.

Yaklaşık 4 saat süren ve ara verilen arama çalışmalarına gündüz saatlerinde devam edilecek.

KAZA YERİNDEKİ TERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kazanın yaşandığı köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve araç parçalarına rastlanması dikkatleri çekti.