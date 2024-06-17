Kavurucu sıcaklıklar günden güne artıyor: 6 derece birden yükselecek

Türkiye'nin meteorolojik durumu hakkında en güncel bilgilere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı bulutlanma gösterirken, yerel olarak yoğun bulut örtüsü bekleniyor. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Akdeniz bölgesinin Toroslar mevkii, Burdur ve Niğde çevreleri ile Kayseri, Sivas'ın doğu bölgeleri ve Malatya'nın batısında sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Diğer yandan, ülkenin geri kalan kısımlarının genellikle az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin edilmekte. Sıcaklık değerlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde bir seyir izleyeceğini gösteriyor.

Rüzgarlar ise genel olarak kuzey ve batı yönlerinden esmeye devam edecek. Hafif ve zaman zaman orta şiddette rüzgarların etkili olacağı belirtiliyor. Bu meteorolojik veriler ışığında, vatandaşların hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları öneriliyor. Özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların oluşturabileceği risklere karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava durumu raporlarına göre, Marmara Bölgesi'nin parçalı bulutlulukla beraber genellikle açık bir gün geçirmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise gökyüzü az bulutlu olacak ve güneş yüzünü gösterecek. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı bulutluluk hakim olacak; Burdur çevresi ve Toroslar'ın belirli kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.

İç Anadolu'da da parçalı bulutluluk söz konusu olup, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlar meydana gelebilir. Batı Karadeniz'de hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu var; özellikle Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu bir sabahın ardından, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava açık ve az bulutlu olacak, güneşli bir gün geçirilmesi bekleniyor.