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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:56
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Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Seçkin T. idaresindeki 06 GE 5700 plakalı otomobil ile Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Habip Z. yönetimindeki 07 ADY 592 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Habip Z., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Seçkin T., hastaneye gitmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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