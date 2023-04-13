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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:36
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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Anamur İstikametinden Gazipaşa’ya seyir halinde olan Mehmet M. idaresindeki 06 KSD 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Yusuf S. idaresindeki 31 YB 852 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Saliha G. yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise kullanılmaz hale geldi. Kaza ile ilgili Gazipaşa Güney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından tahkikat başlatıldı.

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