Antalya’da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen Bilgilere göre motosikleti ile seyir halinde olan Yusuf Çınar (20), yolun karşısına geçmek isteyen ve 70’li yaşlarda olduğu değerlendirilen M.H. idaresinde plakası belirlenemeyen traktör ile çarpıştı.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde Yusuf Çınar’ın Hayatını Kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyup gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Kaza sonrası Olay yerinden ayrılan M.H ise polis merkezine gidip teslim oldu. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.