Antalya'daki teleferik kazasına rağmen Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

Kaynak: DHA
Antalya'daki teleferik kazasına rağmen Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi
Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından İzmir'de ilginin azaldığı belirtilirken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki teleferik tesislerinde ziyaretçi sayısına etki etmediği bildirildi.

ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, "Herhangi bir olumsuz durum yaşanmıyor. Vatandaşlarımız normal günlerde olduğu gibi ilgi gösteriyor" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye ulaşımın sağlanması için dönemin Ordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışma sonucunda, 2011 yılında İtalyan firma Leitner tarafından 7 direk üzerine 2 bin 372 metre uzunluğunda teleferik hattı kuruldu. Hattın açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen tesis, Ordu'nun simgelerinden biri haline geldi.

Dün yaşanan teleferik kazasının ardından Ordu'daki teleferik tesisine olan ilginin devam ettiği görüldü. ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, teleferiğin cumartesi saat 14.00'e kadar 1900 kişiye hizmet verdiğini belirtti. Günaydın, "Şu anda teleferik biletlerimizin satışında bir sıkıntı yok. Satılan bilet sayıları birbirine yakın" dedi.

Tatil için kente gelen ziyaretçilerden Mustafa Celal Kerimoğlu, "Her şey insanoğlu için. Burada da 'kaza yaşayacağız' diye bir endişem yok. Yaşanılacaksa yaşanılacak. Her zaman pozitif bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka ziyaretçi Doruk Aydın ise, "Bir endişe oldu tabii ama bakımlarının yapıldığını ümit ediyoruz. Karadeniz'e kadar gelmişken teleferiğe binmeden dönmek istemedik. Umarım bakımları düzgün bir şekilde yapılıyordur. Biz de burada güzel bir gün geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Saliha Ergül ise, "Hiçbir korkum yok. Bineceğim ve ineceğim. Memleket havası alacağız" diye konuştu.

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