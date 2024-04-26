Teleferik faciasında yeni detaylar ortaya çıktı. 'Kazadan 10 dakika önce arayıp uyardım'

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bulunan bir teleferik direği teleferik hareket halindeyken bir kabine çarptı. Kabin çarpmanın etkisiyle parçalandı. Kabinin parçalanmasıyla içerisinde bulunan vatandaşlar metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaşanan kazada Avukat Memiş Gümüş hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından tamamen duran teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, yaklaşık 1 gün süren çalışmaların ardından tahliye edildi.

Çorlu’da yaşayan Cezmi Türkyılmaz, üniversitede okuyan kızını ziyaret etmek için gittiği Antalya’da teleferiğe bindi. Yaşanan kaza sonrası teleferikte mahsur kalan 174 kişi arasında yer alan Türkyılmaz, ailesiyle birlikte yaklaşık 7 saat sonra helikopter vasıtasıyla mahsur kaldığı kabinden çıkarıldı.

“KIZIM TELEFERİKTEN ÇIKAN KIVILCIMI FARK ETTİ”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, Gezi amaçlı teleferiğe bindiklerini ve geziyi tamamladıktan sonra dönüş için tekrar teleferiğe bindiklerini, bu sırada teleferik direklerinden bulundukları kabinin üzerine kıvılcım sıçradığını, kızının durumu fark ettiğini ve kendisine söylediğini belirtti.

Kendisinin makine teknisyeni olduğunu hatırlatan Türkyılmaz, kafasını kaldırıp baktığında direğin üzerinde makaraların kilitlenmiş bir şekilde dönmediğini, hemen kabinde yazan irtibat numarasını arayarak, görevlilere ulaştığını ve kazaya sebebiyet verilmemesi için teleferiği durdurmalarını söylediğini belirtti.

"TELEFERİĞİ DURDURUN' DEDİM"

Türkyılmaz, “Arayıp, ‘direğin üzerindeki makaralar dönmüyor. Bu yüzden çelik halat kıvılcım çıkarıyor, teleferiği hemen durdurun’ dedim. Telefonu kapattılar 5 dakika sürdü, herhangi bir durdurma olmadı. 5 dakika sonra tekrar aradım ve ‘sakın yolcu almayın, teleferiği hemen durdurun, kıvılcım ve duman çıkıyor’ dedim. 3-4 dakika sonra teleferik tekrar start alınca bir baktım arkaya etrafı toz bulutu kapladı. Telefon kayıtlarına bakılabilir muhtemelen ilk ben arayıp uyardım. Benim aradığımda stop edilip bırakılsaydı bu olay yaşanmazdı” ifadelerini kullandı.