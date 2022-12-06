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Cani kocanın cezası belli oldu! Eşini demir çubukla öldürmüştü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tartıştığı 31 yaşındaki eşi Rukiye Akgül'ü başına demir çubukla vurarak öldüren Emrah Akgül (34), tutuklu yargılandığı davada, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:54
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Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı 31 yaşındaki eşi Rukiye Akgül'ü başına demir çubukla vurarak öldüren Emrah Akgül ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı

Cani kocanın cezası belli oldu! Eşini demir çubukla öldürmüştü
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Olay, 24 Aralık 2021'de Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşine sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşini başına çubukla defalarca vurarak yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rukiye Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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