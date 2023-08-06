Antalyaspor Fernando'nun yeni takımını açıkladı

Antalyaspor, Fernando'nun Al-Jazira'ya transferini duyurdu

KAYNAK: AA
Antalyaspor Fernando'nun yeni takımını açıkladı

Antalyaspor Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fernando Lucas Martins'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son iki sezonda Antalyaspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlılarla çıktığı 49 maçta 9 gol attı.
(AA)

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