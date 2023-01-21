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Antalyaspor'a 1.96'lık kaleci

Antalyaspor, kaleci Helton Leite ile sözleşme imzaladı

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 00:12
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Antalyaspor'dan flaş imza

Antalyaspor'a 1.96'lık kaleci
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Antalyaspor, kaleci Helton Brant Aleixo Leite ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı futbolcu Leite'nin imza töreninde yönetim kurulu üyesi Levent Ördek hazır bulundu.

Ördek, buradaki konuşmasında, ara transfer sezonunda Doğukan Sinik ve Erdal Rakip'in ardından üçüncü imzayı Helton Leite'ye attırdıklarını belirtti.

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın değerli bir oyuncusunu kadrolarına dahil ederek takımı güçlendirdiklerini kaydeden Ördek, "Helton, 1,5 yıl bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

32 yaşındaki Helton 1.96'lık boyuyla dikkat çekti.

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