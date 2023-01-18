Nuri Şahin'den olay transfer açıklaması: Eski hocasını aradı

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, futbol anlayışı, felsefesi, geçmişi ve geleceğiyle ilgili İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu.

Teknik Direktör Nuri Şahin, teknik direktörükte henüz yeni olsa da çalıştığı hocalardan ilham aldığını dile getirdi.

HALİNİ HATRINI SORARIM

-Herkesin takdir edildiği ve kendini faydalı hissettiği bir ortam kurmak istiyorum. Örneğin, her gün odamı temizleyen kadın kendini faydalı hissetmiyorsa yaptığı işi iyi yapmaz. Her sabah buraya gelir, odamı temizler ve ben onu selamlarım. Halini hatrını sorarım. Onun kendisini iyi hissetmesini sağlarım. Böyle bir ortamda kazanabiliriz ancak.

BU İŞTE ASLA BİRİNİ KOPYALAYAMAZSIN

-Teknik direktörlükte yeniyim. Sadece 14 ay oldu, 14 yıl gibi hissettirse de... Birlikte çalıştığım teknik direktörlerin felsefelerinden yararlanıyorum ama kendi stilimi oluşturmaya çalışıyorum. Bu işte asla birini kopyalayamazsın. Kendi fikirlerim var. Elbette sevdiğim futbol tarzlarından bir şeyler ekliyorum. Benim futbol felsefem, Thomas Tuchel'e çok yakın.

KEŞKE KENDİM GİBİ OYUNCU OLSA

-Teknik direktör Nuri Şahin olarak futbolcu Nuri Şahin'e 'iyi iş çıkardın' derdim. Ben her zaman topa sahip olmak isteyen biriydim. Bir teknik direktör olarak da 'Keşke kendim gibi bir oyuncum olsa' diyorum. Elimde kaliteli oyuncularım var ve belki onlar da zaman zaman benden memnun değillerdir. Çünkü, ben de hata yapıyorum.

VİERA İLE SOHBET ETTİM

-Antrenör olarak yapacağım en büyük hata, bir oyuncuyu kendimle kıyaslamak olur. Crystal Palace Menajeri Patrick Vieira, 1 ay kadar önce buradaydı. Oturup sohbet ettik. 'İyi bir antrenör olmak istiyorsan, oyuncu olan kendini unut. Bazı antrenörler, oyuncularını kendileriyle kıyaslama hatasına düşüyorlar' demişti. Bence çok doğru.

MORİNHO'DAN OYUNCU İSTEDİM

-Jose Mourinho ile hala görüşüyoruz. Yazın Roma'dan bir oyuncu istedim ve bunun için Mourinho ile görüştüm. Mourinho teknik direktörümken, kariyerimin en zorlu dönemiydi. Ciddi bir sakatlığım vardı ve oynayamıyordum. Etrafımda süperstarlar vardı. Real Madrid'den ayrıldığım gün onunla sohbet ettik. Son derece dürüst biriydi. Gözlerinin içine bakar ve her şeyi doğrudan söylerdi. İyiysin iyi, kötüysen kötü derdi. Gençtim ve neden bu kadar direkt olduğunu merak ederdim. Teknik direktör olunca Mourinho'yu anladım. Mourinho'dan çok şey öğrendim. O bir 'Winner' ve oyuncuları onun için hayatlarını bile verirdi.

YETERLİ DEĞİLDİ

-Bir oyuncu olarak Real Madrid'de oynayabileceğime emindim. Çok üst düzey bir oyuncuydum ama Real Madrid'de oynamak için bu yeterli değildir. Zihinsel olarak da çok güçlü olmanız gerekir. Dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapıyordum, ben de kaliteli biriydim ama ağır sakatlıktan sonra strese dayanamadım. Sabırsızdım. Geriye dönüp baktığımda, keşke daha sabırlı olsaydım. Herkes bana 'Madrid'desin, mutlu olmalısın' diyordu ama benim için yeterli değildi.

FUTBOLU BEYNİYLE OYNUYOR

-Gelecekte Haaland ve Mbappe'ye teknik direktörlük yapmak isterim. Bunlar kolay. Ancak, Frenkie De Jong gibi zeki bir oyuncunun da hocası olmak isterim. Ayrıca, Alexis Mac Allister'ı da gerçekten çok seviyorum. Enzo Fernandez'i de çalıştırmayı isterim. Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika ile oynadığı maçta Enzo'yu seyrettim. Olağanüstü biri. River Plate'te oynadığı günden beri Enzo'nun hayranıyım. Futbolu, beyniyle oynuyor. Bu yüzden onu seviyorum.