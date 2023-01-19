Antalyaspor'a Benfica ve Malmö'den 2 flaş transfer

Antalyaspor, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Galatasaray maçı öncesi 2 çarpıcı transfer yaptı.

Kırmızı beyazlı kulüp Portekiz'de Benfica forması giyen 32 yaşındaki kaleci Helton Leite'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

Brezilyalı file bekçisinin bu gece geç saatlerde Antalya'ya geleceği, yarın da sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Antalyaspor ayrıca İsveç'in Malmö takımından 26 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip'i de transfer etti. İmza töreninin yarın yapılacağı açıklandı.