Antalyasporlu Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti

Editör: Hamza Özalkuş

Antalyaspor'da forma giyen Naldo'ya oğlu Davi'den acı haber geldi.

Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren Davi, bir süredir yoğun bakımdaydı.

Antalyaspor sosyal medyadan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.