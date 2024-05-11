Aparatla yürüyen yaşlı adam torununu havuza itti

Kaynak: Haber Merkezi
Aparatla yürüyen yaşlı adam torununu havuza itti
Yürümekte zorlandığı için yürüme aparatıyla yürüyen yaşlı adamın, ayağını kaldırarak torununu rahatça havuza ittiği anlar izleyenleri güldürdü.

Yürüme aparatıyla desteklenen yaşlı bir adamın, beklenmedik bir anda torununu havuza itmesi, izleyenleri güldüren bir olaya dönüştü. Yaz sıcaklarının keyfini çıkarmak için ailesiyle havuz başında bulunan yaşlı adam, yürüme aparatıyla zorlukla adımlarını atarken, yanında oyun oynayan torununu da gözünden ayırmadı. Yürürken duraksayan yaşlı adam, yanındaki torununu havuza itti. Olayın şaşkınlığını üzerinden atan torun, suya düşerken kahkahalarla karşılandı. Yaşlı adamın beklenmedik hamlesi, etraftakilerin gülme krizine girmesine neden oldu.

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