Jorge Jesus ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Jorge Jesus ilan etti
Fenerbahçe'den ayrılıp Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 31. haftasında teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal evinde Al Hazem ile karşı karşıya geldi.

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Başkent Riyad’ın gözde stadyumlarından Prince Faisal bin Fahd’da gerçekleşen karşılaşma, Al Hilal’in 4-1’lik üstün zaferiyle sonuçlandı. Bu skorla Jorge Jesus'un takımı ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Suudi ekiplerinden Al Hilal’in dümenine geçen Portekizli teknik deha Jesus, bu zaferle birlikte kariyerindeki 24. şampiyonluk kupasını kaldırmanın gururunu yaşadı. Al Hilal ise bu başarıyla ligdeki 19. şampiyonluk unvanını elde etti.

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Lig sıralamasının alt basamaklarında yer alan Al Hazem, bu mağlubiyetle 20 puanda kaldı ve son sıradaki yerini korudu. Karşılaşmada Al Hazem'in tek golü 34. dakikada Faiz Salemani’nin ayağından geldi.

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Al Hilal’e zaferi getiren sayıları 15. dakikada ve 45+3’te penaltıdan Aleksandar Mitrovic, 39. dakikada Ahmed Al-Juwaid’in kendi kalesine ve 45+6. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı. Al Hilal gelecek maçta Al Nassr’ın konuğu olurken, Al Hazem sahasında Al Riyadh’ı ağırlayacak.

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